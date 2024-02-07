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AS: президент ПСЖ Аль-Хелаифи должен будет узнать о решении Мбаппе первым

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Между президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи и нападающим команды Килианом Мбаппе существует джентльменское соглашение по поводу будущего футболиста.
AS: президент ПСЖ Аль-Хелаифи должен будет узнать о решении Мбаппе первым
  • Gettyimages.ru

По информации AS, глава клуба на данный момент не обладает информацией о договорённостях игрока с «Реалом». При этом он первым узнает о решении Мбаппе касаемо будущей карьеры.

В нынешнем сезоне француз забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на шесть лет.

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