Булыкин считает, что Джикия может заиграть в любом клубе РПЛ из первой восьмёрки
- РИА Новости
«Джикия многим может пригодиться, учитывая, что он будет свободным агентом. Команду он себе точно найдёт. Он может и в первой восьмёрке играть спокойно», — цитирует Булыкина Euro-Football.
Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.
Ранее агент Джикии заявил, что защитник не продлит контракт со «Спартаком», если Гильермо Абаскаль останется в клубе.