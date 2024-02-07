Булыкин считает, что Джикия может заиграть в любом клубе РПЛ из первой восьмёрки

Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, какому клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) мог бы пригодиться защитник «Спартака» Георгий Джикия.

«Джикия многим может пригодиться, учитывая, что он будет свободным агентом. Команду он себе точно найдёт. Он может и в первой восьмёрке играть спокойно», — цитирует Булыкина Euro-Football.

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии заявил, что защитник не продлит контракт со «Спартаком», если Гильермо Абаскаль останется в клубе.