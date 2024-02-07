Форвард ХК «Динамо» Уил оценил хет-трик в ворота «Автомобилиста»

Нападающий московского «Динамо» канадец Джордан Уил считает, что бело-голубые одержали заслуженную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Мы провели хороший матч, хотя опять стали упускать преимущество по ходу игры. Но не паниковали после того, как пропустили две шайбы, у нас был хороший третий период, это хорошая победа», — цитирует Уила ТАСС.

По его словам, в последнем голевом моменте «невероятно сыграл Эрик О'Делл».

«Он мне очень помог, а первые два гола получились рабочими», — добавил Уил.

Хет-трик Уила помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» (5:3). Канадец отличился на третьей, 38-й и 53-й минутах. Бело-голубые и команда с Урала уже обеспечили себе путёвки на Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Авангард» разгромил СКА в матче КХЛ.