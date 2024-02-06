Вяльбе: подготовка к Спартакиаде выстроена как к Олимпиаде
- РИА Новости
«Подготовка выстроена так, как обычно готовимся к Олимпийским играм или чемпионату мира. Надеюсь, что все спортсмены покажут высокий уровень», — цитирует Вяльбе Metaratings.
При этом трёхкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что Спартакиада «не может заменить чемпионат мира».
«Если бы к нам приехало хотя бы десять стран, тогда могли бы сравнить с международным уровнем», — добавила Вяльбе.
Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае.
Ранее Вяльбе отреагировала на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.