Вяльбе: подготовка к Спартакиаде выстроена как к Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Спартакиаду сильнейших главным стартом сезона.

«Подготовка выстроена так, как обычно готовимся к Олимпийским играм или чемпионату мира. Надеюсь, что все спортсмены покажут высокий уровень», — цитирует Вяльбе Metaratings.

При этом трёхкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что Спартакиада «не может заменить чемпионат мира».

«Если бы к нам приехало хотя бы десять стран, тогда могли бы сравнить с международным уровнем», — добавила Вяльбе.

Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее Вяльбе отреагировала на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.