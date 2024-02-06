RT в Telegram
Подпишись

Вяльбе: подготовка к Спартакиаде выстроена как к Олимпиаде

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Спартакиаду сильнейших главным стартом сезона.
Вяльбе: подготовка к Спартакиаде выстроена как к Олимпиаде
  • РИА Новости

«Подготовка выстроена так, как обычно готовимся к Олимпийским играм или чемпионату мира. Надеюсь, что все спортсмены покажут высокий уровень», — цитирует Вяльбе Metaratings.

При этом трёхкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что Спартакиада «не может заменить чемпионат мира».

«Если бы к нам приехало хотя бы десять стран, тогда могли бы сравнить с международным уровнем», — добавила Вяльбе.

Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее Вяльбе отреагировала на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить