Деменко заявил, что вероятный уход Джикии из «Спартака» можно считать потерей

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном уходе защитника Георгия Джикии из команды.

«С одной стороны, тут можно понять всех. Джикии осталось полгода по контракту, и на месте руководителей клуба я бы всё-таки пообщался с ним и постарался продлить соглашение, а там уже отталкиваться от дальнейшей ситуации. В любом случае, спрос на него будет, он всё ещё достаточно неплохой игрок и выступает за нашу национальную сборную», — сказал Деменко RT.

Он также ответил на вопрос, можно ли сказать, что капитан красно-белых не выдержал конкуренции со Срджаном Бабичем и с Алексисом Дуарте.

«Видимо, у них с Гильермо Абаскалем произошло что-то личное, и, возможно, они даже общались по этому поводу. Но, в любом случае, Георгий много лет служил верой и правдой «Спартаку». Руководство клуба могло бы постараться как-то смягчить эту ситуацию. К Бабичу нет никаких вопросов, но по Дуарте вопрос есть, и довольно серьёзный. Возможно, Джикия тоже им задавался, когда получал недостаточное количество игрового времени, но доверия к нему не было. Но я не согласен с теми людьми, кто не считает возможный его уход из команды потерей», — добавил Деменко.

Ранее агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале.