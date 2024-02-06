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Масалитин посоветовал Чалову сконцентрироваться на своей карьере в ЦСКА

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу продления контракта Фёдора Чалова, который является воспитанником армейцев.
Масалитин посоветовал Чалову сконцентрироваться на своей карьере в ЦСКА
  • РИА Новости

«Я бы посоветовал Чалову сосредоточиться на ЦСКА, естественно, прописав необходимые условия для того, чтобы его могли отпустить при поступлении достойного предложения. Гинер держит своё слово. Если Фёдор вдруг решит остаться, ему уже не надо думать ни о какой Европе, а сосредоточиться на интересах клуба. Он должен приносить максимум пользы.

Стоит ли Фёдору Чалову попробовать пойти путём Игоря Акинфеева и остаться на долгие годы в команде? Игорь не был никогда настроен на Европу, несмотря на различный интерес. А Чалов на сегодняшний день может уехать только в средний клуб, возможно из Швейцарии или Австрии, и бороться за Лигу чемпионов он не будет. Да и будут ли ему платить там огромные деньги? Согласится ли он на уступки? Что касается интереса от «Зенита», он может рассмотреть и этот вариант, если дело только в зарплате. Если ЦСКА сделает такое же предложение, он останется, но эту тему с продлением контракта надо уже закрывать», — сказал Масалитин RT.

Ранее Масалитин прокомментировал ситуацию с продлением контракта Чалова. 

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