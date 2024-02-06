Масалитин уверен, что Чалову не стоит ждать предложений из топ-клубов Европы

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию с продлением контракта воспитанника армейцев Фёдора Чалова.

«Понятно, что контракт Чалова подходит к концу и его надо продлевать. На каких условиях? Желательно, чтобы клуб избежал больших издержек, но, конечно, Фёдор будет требовать максимума, отсюда и пойдут торги. Могут сойтись на средней сумме или кто-то примет позицию другой стороны. Всем уже давно понятно, что он хочет уехать в Европу, но на сегодняшний день, как я думаю, топовые команды там для него закрыты. Может быть, есть возможность отправиться в Катар или в Эмираты, где могут заплатить за него хорошие деньги, но, думаю, оно того не стоит», — заявил Масалитин RT.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год, «Зенит» заинтересован в игроке.