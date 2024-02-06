RT в Telegram
Подпишись

Масалитин уверен, что Чалову не стоит ждать предложений из топ-клубов Европы

Короткая ссылка
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию с продлением контракта воспитанника армейцев Фёдора Чалова.
Масалитин уверен, что Чалову не стоит ждать предложений из топ-клубов Европы
  • РИА Новости

«Понятно, что контракт Чалова подходит к концу и его надо продлевать. На каких условиях? Желательно, чтобы клуб избежал больших издержек, но, конечно, Фёдор будет требовать максимума, отсюда и пойдут торги. Могут сойтись на средней сумме или кто-то примет позицию другой стороны. Всем уже давно понятно, что он хочет уехать в Европу, но на сегодняшний день, как я думаю, топовые команды там для него закрыты. Может быть, есть возможность отправиться в Катар или в Эмираты, где могут заплатить за него хорошие деньги, но, думаю, оно того не стоит», — заявил Масалитин RT.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год, «Зенит» заинтересован в игроке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить