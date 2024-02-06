Агент Ленини: «Краснодар» не отпустил Кевина в аренду в «Эмирейтс»

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал, что клуб принял решение не отпускать футболиста в аренду в «Эмирейтс».

«Краснодар» десять раз просил меня помочь с бесплатной арендой Ленини, а теперь они увидели, что Кевин может хорошо заработать в ОАЭ, и решили попросить денег за аренду у «Эмирейтс». Так что мы больше не будем ничего искать, футболист останется в клубе до конца контракта», — цитирует агента РИА Новости.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ленини составляет €1,2 млн.

Ранее агент Алонсо сообщил, что футболист не покинет «Краснодар» до конца сезона.