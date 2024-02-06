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Агент Захаряна: Арсен полностью восстановился после повреждения, чувствует себя хорошо

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Геннадий Голубин, агент российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил о восстановлении своего клиента после травмы.
Агент Захаряна: Арсен полностью восстановился после повреждения, чувствует себя хорошо
  • РИА Новости

«Арсен полностью восстановился после повреждения, чувствует себя хорошо. Скорее всего, сегодня будет играть. Он тренируется в общей группе, болевые ощущения отсутствуют», — цитирует Голубина «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.

Следующая игра пройдёт в рамках Кубка Испании с «Мальоркой». Матч состоится 6 февраля.

Ранее в «Реал Сосьедад» объяснили включение Захаряна в заявку на матч с «Жироной».

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