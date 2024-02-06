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Дементьев поддержал Кузнецова и Ничушкина после их включения в программу помощи НХЛ

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на ситуацию с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, который был направлен на прохождение программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дементьев поддержал Кузнецова и Ничушкина после их включения в программу помощи НХЛ
  • РИА Новости

«Сама процедура данной помощи свойственна для восприятия происходящего в Северной Америке и именно выхода из кризисных ситуаций. Вспомните звёзд шоу-бизнеса или кинематографа, которые также проходили через проблемы с запрещёнными препаратами и тягой к тем или иным вещам.

Здесь нет ничего необычного для рядового американца. Но надо отметить, что в данной ситуации тот, кто обращается за помощью, уже проявляет себя сильным человеком. Признать ситуацию критичной — огромное дело. Могу выразить обоим нашим ребятам только поддержку и в определённой степени восхищение, что они пошли на этот шаг. Мы ждём от них результативной красивой игры и желаем им радовать болельщиков», — заявил Дементьев RT.

Напомним, в январе в программу помощи игрокам НХЛ был включён российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Ранее Дементьев назвал включение Кузнецова в программу помощи НХЛ распространённой практикой.

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