Колосков считает, что иностранные команды не прислушиваются к угрозам клубов с Украины

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о нежелании украинских клубов играть на сборах с иностранными командами, которые провели товарищеские матчи с клубами из России.

«Да, они пытаются влиять на иностранные команды, но нам что с того? Полная ерунда. Поверьте, российским коллективам от их действий ни холодно ни горячо. Они как проводили спарринги, так и продолжат их играть. Но порой дело действительно доходит до абсурда. Как можно требовать от клубов из других стран подчёркивать лояльность их внешней политике? Это не наш выбор.

Повторюсь, просто не следует обращать внимание и раздувать скандал. Пустые, глупые вещи. А у других команд есть своя голова на плечах, и едва ли они всерьёз прислушиваются к угрозам коллег с Украины. Данная история проживёт день и никак на отечественный футбол не повлияет. Нашим командам и РФС дела до этого нет», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее президент армянского «Пюника» Артур Согомонян назвал слухами информацию об отказе играть с россиянами из-за украинцев.