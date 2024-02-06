Российские хоккеисты «Коламбуса» Воронков, Марченко и Чинахов поймали акулу
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Хоккеисты Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов и хоккейный агент Шуми Бабаев сфотографировались с пойманной акулой во время отдыха в Мексике.
«Без комментариев. Я в шоке, и акула тоже», — написал Марченко в социальной сети.
После 50 матчей регулярного чемпионата «Коламбус» набрал 42 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что обвиняемым в изнасиловании канадским хоккеистам запретили выступать за сборную.