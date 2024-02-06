В «Формуле-1» изменили формат гоночного уик-энда со спринтом

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об утверждении нового формата гоночного уик-энда со спринтом на первом в 2024 году заседании комиссии чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1» в Лондоне.

Как сообщается на сайте FIA, согласно новому формату, в пятницу будет проходить единственная практика и квалификация перед спринтом.

В субботу — спринт и квалификация перед гонкой, а в воскресенье — сама гонка.

При этом данные поправки должны быть утверждены на заседании всемирного совета FIA 28 февраля.

В нынешнем сезоне «Формулы-1» будет шесть спринтерских гонок, которые пройдут с 19 по 21 апреля в Китае, с 3 по 5 мая в Майами, с 28 по 30 июня в Австрии, с 18 по 20 октября в Остине, с 1 по 3 ноября в Бразилии и с 29 ноября по 1 декабря в Катаре.

Ранее сообщалось, что Гран-при Испании «Формулы-1» перенесли из Барселоны в Мадрид.