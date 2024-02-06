Independent: трансфер Мбаппе в «Реал» находится под угрозой срыва

Переход нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид» может сорваться.

Как сообщает The Independent, мадридский клуб и 25-летний француз не могут согласовать условия личного контракта.

По информации источника, предложение «Реала» не устраивает нападающего.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Мбаппе следят «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на шесть лет.