Independent: трансфер Мбаппе в «Реал» находится под угрозой срыва
Как сообщает The Independent, мадридский клуб и 25-летний француз не могут согласовать условия личного контракта.
По информации источника, предложение «Реала» не устраивает нападающего.
Отмечается, что за ситуацией вокруг Мбаппе следят «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на шесть лет.