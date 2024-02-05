Григоряну стыдно вспомнить драку в матче «Анжи» с турецкой командой

Российский футбольный тренер Александр Григорян ответил на вопрос, случались ли в его тренерской карьере массовые драки футболистов во время матчей.

«Всего один раз за всю мою тренерскую практику у меня случился подобный инцидент. Это было тогда, когда я тренировал «Анжи», у нас был матч с турецкой командой, и в конце первого тайма у нас произошла массовая драка, за которую мне было стыдно. Спровоцировали её наши соперники, но было приятно смотреть, как команда дала достойный отпор», — заявил тренер RT.

Ранее Григорян высказался о драке футболистов хабаровской команды и «Челябинска» после товарищеского матча на тренировочных сборах в Турции.