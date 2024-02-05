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Григорян не видит ничего страшного в драке на матче «СКА-Хабаровск» и «Челябинска»

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Бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян высказался о драке футболистов хабаровской команды и «Челябинска» после товарищеского матча на тренировочных сборах в Турции.
Григорян не видит ничего страшного в драке на матче «СКА-Хабаровск» и «Челябинска»
  • РИА Новости

«В обоих случаях, когда я тренировал «СКА-Хабаровск», мы шли на третьем месте в турнирной таблице — это большое достижение. Говорю это к тому, что там всегда строили мужественный коллектив. Объяснить это можно невероятной сложностью, связанной с перелётами, адаптацией и постоянным состоянием невесомости. 

Ничего страшного в случившемся нет, это значит, что у команды есть характер. Другое дело, будь это довольно частой историей. Тогда можно было бы говорить о том, что где-то хромает дисциплина. Но как разовое явление... Мне даже приятно, в последние два года команда славится тем, что у неё есть интересный рисунок игры, контроль мяча, но ей как раз таки не хватало характера, но, если сегодня произошёл такой случай, это говорит о том, что он появляется», — сказал Григорян RT. 

Ранее генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев объяснил эмоциями драку футболистов в матче с «Челябинском».

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