В «СКА-Хабаровск» объяснили эмоциями драку футболистов в матче с «Челябинском»
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«Игрок «Челябинска» начал оскорблять Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции», — приводит слова Гусева «Чемпионат».
Гендиректор хабаровского клуба заявил, что в результате потасовки никто из игроков не получил повреждений.
«Думаю, всё обошлось без травм. На этом всё и закончилось», — сказал он.
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Челябинска».
После финального свистка нападающий хабаровчан Саид Алиев начал драку с одним из игроков соперника, после чего к ним сбежались футболисты и тренеры обеих команд.
Ранее сообщалось, что в Орле директор футбольного клуба напал на детского тренера.