В «СКА-Хабаровск» объяснили эмоциями драку футболистов в матче с «Челябинском»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев высказался о драке футболистов после товарищеского матча с «Челябинском» на тренировочных сборах в Турции.

«Игрок «Челябинска» начал оскорблять Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции», — приводит слова Гусева «Чемпионат».

Гендиректор хабаровского клуба заявил, что в результате потасовки никто из игроков не получил повреждений.

«Думаю, всё обошлось без травм. На этом всё и закончилось», — сказал он.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Челябинска».

После финального свистка нападающий хабаровчан Саид Алиев начал драку с одним из игроков соперника, после чего к ним сбежались футболисты и тренеры обеих команд.

Ранее сообщалось, что в Орле директор футбольного клуба напал на детского тренера.