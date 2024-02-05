Все билеты на первый матч СКА на новой арене проданы

В санкт-петербургском СКА рассказали о реализации билетов на первый матч команды на новой арене.

«Все билеты на первую игру СКА с «Сочи» проданы. Попасть на матч можно будет, только когда начнутся продажи в бизнес-клуб и ресторан», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе СКА.

В петербургском клубе заявили, что 11 февраля будет установлен рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по посещаемости одной встречи.

«Абсолютный рекорд КХЛ принадлежит тоже СКА, когда на домашний матч против ЦСКА пришли 67 770 зрителей», — отметили в клубе.

«СКА Арена» вмещает 21 500 зрителей.

Петербуржцы после 59 игр регулярного чемпионата КХЛ набрали 83 очка и занимают первое место в таблице Западной конференции.