Sabah Spor: «Зенит» интересуется бывшим нападающим «Галатасарая» Тете
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Как сообщает турецкое издание Sabah Spor в социальных сетях, «Галатасарай» хочет получить за 23-летнего бразильца не менее €10 млн.
По информации источника, интерес к нападающему также проявляет бразильская «Баия».
В текущем сезоне Тете забил два гола и отдал три голевые передачи в 27 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах.
Ранее в «Зените» сообщали, что бразильский полузащитник Вендел находится в расположении клуба.