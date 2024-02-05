Sabah Spor: «Зенит» интересуется бывшим нападающим «Галатасарая» Тете

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к бразильскому нападающему турецкого «Галатасарая» Тете.

Как сообщает турецкое издание Sabah Spor в социальных сетях, «Галатасарай» хочет получить за 23-летнего бразильца не менее €10 млн.

По информации источника, интерес к нападающему также проявляет бразильская «Баия».

В текущем сезоне Тете забил два гола и отдал три голевые передачи в 27 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах.

Ранее в «Зените» сообщали, что бразильский полузащитник Вендел находится в расположении клуба.