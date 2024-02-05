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Клопп: «Ливерпуль» всегда ждёт, что «Манчестер Сити» выиграет все матчи

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке с «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Клопп: «Ливерпуль» всегда ждёт, что «Манчестер Сити» выиграет все матчи
  • Gettyimages.ru

«Если вам нужен специалист по чемпионствам в АПЛ, то спрашивать нужно не меня, так как чаще мы заканчивали сезон на втором месте. «Ливерпуль» всегда ждёт, что «Манчестер Сити» выиграет все матчи», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба.

По мнению тренера, команде не нужно следить за тем, как играют «горожане».

«Даже при 0:1 не в пользу «Манчестер Сити» игры всегда заканчиваются 3:1», — сказал он.

После 23 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 51 око и занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на третьей строчке, но имеет два матча в запасе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче 23-го тура АПЛ.

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