Клопп: «Ливерпуль» всегда ждёт, что «Манчестер Сити» выиграет все матчи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке с «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Если вам нужен специалист по чемпионствам в АПЛ, то спрашивать нужно не меня, так как чаще мы заканчивали сезон на втором месте. «Ливерпуль» всегда ждёт, что «Манчестер Сити» выиграет все матчи», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба.

По мнению тренера, команде не нужно следить за тем, как играют «горожане».

«Даже при 0:1 не в пользу «Манчестер Сити» игры всегда заканчиваются 3:1», — сказал он.

После 23 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 51 око и занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на третьей строчке, но имеет два матча в запасе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче 23-го тура АПЛ.