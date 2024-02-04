«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и поднялся на второе место в АПЛ

«Ливерпуль» в гостях потерпел поражение от «Арсенала» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Эшбертон Гроув» в Лондоне завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Микеля Артеты.

В составе победителей отличились Букайо Сака (14-я минута), Габриэл Мартинелли (67-я), Леандро Троссард (92-я). Гол в свои ворота забил Габриэл Магальянс (45 + 3).

В концовке матча красную карточку получил защитник команды с берегов Мерси Ибраима Конате (88-я).

«Ливерпуль» с 51 очком продолжает лидировать в чемпионате. «Арсенал» (49) поднялся на второе место. «Манчестер Сити» (46) опустился на третье.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ливерпуль».