«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и поднялся на второе место в АПЛ
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Игра на стадионе «Эшбертон Гроув» в Лондоне завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Микеля Артеты.
В составе победителей отличились Букайо Сака (14-я минута), Габриэл Мартинелли (67-я), Леандро Троссард (92-я). Гол в свои ворота забил Габриэл Магальянс (45 + 3).
В концовке матча красную карточку получил защитник команды с берегов Мерси Ибраима Конате (88-я).
«Ливерпуль» с 51 очком продолжает лидировать в чемпионате. «Арсенал» (49) поднялся на второе место. «Манчестер Сити» (46) опустился на третье.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ливерпуль».