Анчелотти сообщил, что Винисиус пропустил матч с «Атлетико» из-за повреждения

Главный тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти прокомментировал исключение бразильского нападающего Винисиуса Жуниора из стартового состава команды перед матчем 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико Мадрид» (1:1).

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабео» и завершилась со счётом 1:1. Перед игрой Винисиус был заменён на испанского полузащитника Браима Диаса.

«У Винисиуса было повреждение шейного отдела. Ему было неудобно во время разминки», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

По словам тренера, Браим помог команде сохранить ту же защитную систему.

«Затем Хоселу вышел на поле и, как всегда, выступил хорошо», — сказал он.

После 23 туров Примеры «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 48 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Анчелотти признался, что ему сложно оставлять полузащитника «Реала» Луку Модрича на скамейке запасных.