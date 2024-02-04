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Тарпищев считает закономерным поражение Александровой в финале турнира в Австрии

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что у Екатерины Александровой было мало шансов на победу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце с Еленой Остапенко.
Тарпищев считает закономерным поражение Александровой в финале турнира в Австрии
  • РИА Новости

«Остапенко прилично играет. Я ей, кстати, теоретически помогал, когда она маленькой была. Когда она в форме, то играет быстро, размашисто и хлёстко. Она была фаворитом в матче с Александровой, её победа закономерна», — цитирует Тарпищева ТАСС.

29-летняя теннисистка из России уступила сопернице из Латвии со счётом 2:6, 3:6.

Призовой фонд турнира в Линце составлял порядка $922 тыс.

Ранее Александрова прокомментировала поражение в финале турнира в Линце.

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