Sport.es: Левандовски планирует играть в «Барселоне» до 2026 года
- AFP
По информации Sport.es, футболист планирует продолжить карьеру в каталонском клубе. Руководство команды также рассчитывает на Левандовски до конца срока действия его контракта.
В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач. Его соглашение с клубом действует до 2026 года.
Ранее сообщалось, что Левандовски предъявил претензии Хави после матча Кубка Испании.