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Sport.es: Левандовски планирует играть в «Барселоне» до 2026 года

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Стали известны планы на будущее 35-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски.
Sport.es: Левандовски планирует играть в «Барселоне» до 2026 года
  • AFP

По информации Sport.es, футболист планирует продолжить карьеру в каталонском клубе. Руководство команды также рассчитывает на Левандовски до конца срока действия его контракта.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач. Его соглашение с клубом действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски предъявил претензии Хави после матча Кубка Испании.

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