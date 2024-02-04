Николич: когда я работал в России, это был шестой по силе чемпионат Европы
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«Я люблю российский футбол. У меня осталось много друзей в России. Всегда рад их видеть», — приводит слова Николича «Чемпионат».
Тренер ответил, по чему больше всего скучает.
«Когда я работал в России, это был шестой по силе чемпионат Европы. Футболисты были сумасшедшего качества, болельщиков ходило много — всё было супер», — сказал он.
44-летний серб возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год.
Ранее Николич заявил, что надеется на скорое возвращение российских клубов в европейские турниры.