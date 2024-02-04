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Рыбин — о свисте в адрес Кучерова: пусть публика посмотрит на его статистику

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о свисте болельщиков в адрес российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Рыбин — о свисте в адрес Кучерова: пусть публика посмотрит на его статистику
  • AP
  • © Matt Slocum

«Пусть публика посмотрит на статистику Кучерова в регулярном чемпионате, а то, что он, возможно, отдавал криво на Матче звёзд, — да кому это интересно? Люди повеселились, провели хорошо время, поели попкорн, выпили пива, купили сувениры и так далее. Главное, что праздник удался. Думаю, Никита приехал просто отдохнуть и не думал, что должен непременно всех разорвать. Возобновится регулярный сезон, и он снова покажет себя. Уверен, что он даже не заметил этот свист. Это шоу, мы все это прекрасно понимаем, оно круто и достойно выстроено», — заявил Рыбин RT. 

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев выразил мнение, что Кучерова незаслуженно освистали на Матче звёзд НХЛ.

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