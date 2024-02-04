Дементьев считает, что Кучерова незаслуженно освистали на Матче звёзд НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о свисте болельщиков в адрес российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сложно судить, что именно не понравилось публике, наверное, у них были на то свои причины. Можно ли сказать, что мотивация хоккеистов на Матче звёзд несколько ниже? Я согласен с тем, что это событие нужно исключительно для болельщиков, которые хотят увидеть на площадке всех ведущих игроков лиги и ожидать от спортсменов максимальной игры и выкладки, что не совсем правильно, на мой взгляд. Всё же это больше соотносится с шоу, в котором должна произойти определённая ситуация, о которой бы стали говорить. В данном случае это свист в адрес Никиты, что, на мой взгляд, было незаслуженно», — сказал Дементьев RT.

По мнению агента, свист болельщиков не должен отразиться на игре Кучерова в матчах регулярного чемпионата.

«Я очень надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на отношение Никиты к игре за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и он продолжит проявлять себя в полной мере в чемпионате. Когда он в следующий раз приедет в Торонто, то повышенный интерес к матчу будет обеспечен и он покажет всю свою мощь болельщикам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кучеров был освистан болельщиками на Матче звёзд НХЛ.