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Карпов: «Зенит» готов обсудить с «Сочи» трансфер Макарчука за €5 млн

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Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Сочи» Артёму Макарчуку.
Карпов: «Зенит» готов обсудить с «Сочи» трансфер Макарчука за €5 млн
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сине-бело-голубые готовы обсудить трансфер 28-летнего россиянина за €5 млн.

По информации источника, «Сочи» же близок к подписанию 32-летнего марокканского защитника «Видада» Яхью Жабрана за €400 тыс.

В нынешнем сезоне Макарчук принял участие в 19 матчах за «Сочи» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее спортивный комментатор Василий Уткин предположил, что «Зенит» продолжает переговоры по армянскому защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

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