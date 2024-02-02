Уткин: «Зенит» убеждает, что переговоры по Тикнизяну продолжаются

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал сорвавшийся трансфер защитника московского «Локомотива» и сборной Армении по футболу Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» продолжает мучительный поиск игрока с российским паспортом, ну или хотя бы имеющего право играть в чемпионате России вне лимита легионеров. Понимаете, на 8 млн уже не нашли. «Зенит» убеждает, что переговоры по Тикнизяну продолжаются. Но сам Наир никак на это не реагирует. Он считает, что вопрос закрыт. Посмотрим, во что это выльется», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Также комментатор высказался об интересе сине-бело-голубых к защитнику столичного «Динамо» и сборной России Дмитрию Скопинцеву.

«Зенит» ещё пытался переключиться на динамовца Скопинцева, но им сказали: «Ребята, это будет стоить ещё дороже, чем Тикнизян, поэтому идите-ка вы пока своей дорогой». Ну, «Зенит» и идёт. Его магистральная дорога нам всем прекрасно известна, и за этим следить мы тоже не устаём», — заявил он.

Напомним, что трансфер 24-летнего армянина в петербургский клуб сорвался из-за разногласий по зарплате.

По данным RT, защитник хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные, а ему были готовы платить 10 млн.

Ранее Тикнизян признался, что слегка зол из-за раздутой истории с трансфером в «Зенит».