Шумков победил Хорту на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове
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В главном бою турнира за звание обязательного претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Всеволод Шумков одержал победу над финалистом чемпионата мира в Ташкенте кубинцем Сайделем Хортой единогласным решением судей.
В соглавном поединке чемпион России 2022 года и участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин техническим нокаутом в седьмом раунде победил экс-чемпиона WBO European Фатиха Келеша из Турции и завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг.
Чемпион России 2016 года Артём Сусленков техническим нокаутом в третьем раунде одолел бельгийца Билала Лаггуна в поединке в весе свыше 92 кг.
Российские боксёры Александр Дорофеев и Руслан Белоусов единогласным решением судей победили нигерийца Остина Ннамди и Жолдаса Женисова из Казахстана соответственно.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Марк Петровский из-за травмы не примет участия в турнире «Ночь чемпионов IBA».