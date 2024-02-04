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Шумков победил Хорту на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

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В субботу, 3 февраля, в подмосковном Серпухове прошёл первый в 2024 году вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA».
Шумков победил Хорту на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове
  • © «Ночь чемпионов IBA»

В главном бою турнира за звание обязательного претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Всеволод Шумков одержал победу над финалистом чемпионата мира в Ташкенте кубинцем Сайделем Хортой единогласным решением судей.

В соглавном поединке чемпион России 2022 года и участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин техническим нокаутом в седьмом раунде победил экс-чемпиона WBO European Фатиха Келеша из Турции и завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг.

Чемпион России 2016 года Артём Сусленков техническим нокаутом в третьем раунде одолел бельгийца Билала Лаггуна в поединке в весе свыше 92 кг.

Российские боксёры Александр Дорофеев и Руслан Белоусов единогласным решением судей победили нигерийца Остина Ннамди и Жолдаса Женисова из Казахстана соответственно.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Марк Петровский из-за травмы не примет участия в турнире «Ночь чемпионов IBA».

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