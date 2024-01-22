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Петровский из-за травмы не примет участия в турнире «Ночь чемпионов IBA»

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Стал известен полный состав участников боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове.
Петровский из-за травмы не примет участия в турнире «Ночь чемпионов IBA»
  • AFP
  • © ANDREJ ISAKOVIC

Чемпион мира 2021 года в тяжёлой весовой категории россиянин Марк Петровский из-за травмы не сможет выступить, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

В главном поединке вечера за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг поспорят трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте кубинец Сайдель Хорта.

В со-главном поединке турнира будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. Чемпион России — 2022 и участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин встретится с экс-чемпионом WBO European Фатихом Келешем из Турции. 

Чемпион России — 2016 Артём Сусленков померяется силами с бельгийцем Билалом Лаггуном.

В других поединках Александр Дорофеев сразится с Остином Ннамди, Руслан Белоусов — с Жолдасом Женисовым, Артём Агеев — с Павлом Фёдоровым.

Ранее сообщалось, что Кевин Джонсон проведёт свой следующий поединок — с ирландцем Шоном Тёрнером — 16 февраля.



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