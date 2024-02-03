Relevo: Перес трансфером Мбаппе хочет нанести репутационный удар «Барселоне»

Стала известна цель президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По информации Relevo, глава клуба хочет открыть реконструированный «Сантьяго Бернабеу», подписав нового «галактико», а также нанести репутационный удар «Барселоне», которая испытывает проблемы с финансами и подписанием новых игроков.

Как сообщают СМИ, Мбаппе в качестве свободного агента летом подпишет контракт с «Реалом». Отмечается, что он уже сообщил о своём решении руководству ПСЖ.

В нынешнем сезоне форвард забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за команду во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет получать в «Реале» около €10 млн в год.