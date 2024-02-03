Le Parisien: Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в качестве свободного агента

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился со своим будущим.

По информации Le Parisien, игрок в качестве свободного агента летом подпишет контракт с мадридским «Реалом». Отмечается, что он уже сообщил о своём решении руководству ПСЖ.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет получать в «Реале» около €10 млн в год.