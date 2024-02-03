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Сорин: соперницы вынудили Степанову ошибиться в спринте

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о выступлении Вероники Степановой в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.
Сорин: соперницы вынудили Степанову ошибиться в спринте
  • РИА Новости

«Полуфинал с участием Анастасии Фалеевой и Вероники Степановой по силе был как финал. Была хорошая, плотная борьба, но темп был не самый высокий. Веронику вынудили выбрать ненакатанный коридор, на котором вообще никто не финишировал и не катался сегодня», — цитирует Сорина Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что спортсменка допустила вынужденную ошибку. 

Степанова в полуфинальной гонке показала пятый результат с отставанием 1,37 секунды.

Фалеева одержала победу в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 4:51,5. Второй стала Алёна Баранова (+0,3). Замкнула тройку Елизавета Пантрина (+1,0).

Ранее сообщалось, что российский лыжник Алекандр Большунов одержал 16-ю победу подряд на этапах Кубка России.

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