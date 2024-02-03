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«РБ Спорт»: Агкацев не покинет «Краснодар» зимой

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не уйдёт из краснодарского клуба в зимнее трансферное окно.
«РБ Спорт»: Агкацев не покинет «Краснодар» зимой
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «РБ Спорт», в «Краснодар» не приходило ни одно предложение по Агкацеву. Футболист до лета останется в кубанском клубе.

В текущем сезоне 22-летний голкипер принял участие в семи матчах за «быков» во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в €1 млн. 

Ранее Агкацев поделился мнением о работе с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.

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