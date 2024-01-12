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Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Ивича лучшим тренером

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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о работе с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.
Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Ивича лучшим тренером
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Ивич — лучший тренер при мне. Он находит подход к каждому игроку, рассчитывает и доверяет всем футболистам. У меня есть ощущение, что он на меня рассчитывает. От этого появляется бешеное желание работать на тренировках», — заявил Агкацев РБ Спорт. 

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал Ивича лучшим специалистом Российской премьер-лиги в 2023 году.

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