Тарасова — о нападении на фигуриста Дикиджи: мы все очень волновались

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с нападением на фигуриста Владислава Дикиджи в метро.

«Повезло, что ему не сделали большего! Я очень люблю этого мальчика и его тренера, который сегодня написал, что всё хорошо. Мы все очень волновались. Прилюдно напасть с ножом — это как? Я страдаю по этому поводу. Ужас, что такое происходит в Санкт‑Петербурге», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Как сообщили RT в МВД, задержанным оказался 61-летний сервисный инженер, проживающий на улице Щербакова. Отмечается, что мужчина пригрозил фигуристу ножницами из-за того, что он не уступил место женщине.

Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Напомним, что 2 февраля 19-летний спортсмен в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. Инцидент произошёл около 19:30 мск.

Ранее Татауров рассказал, что фигурист Дикиджи провёл первую тренировку после нападения.