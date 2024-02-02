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Ротенберг считает подвигом победу СКА над ЦСКА в «матче жизни»

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг признался, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА получился очень тяжёлым для обеих команд.
Ротенберг считает подвигом победу СКА над ЦСКА в «матче жизни»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Соперник настраивался на игру жизни. Полные трибуны, хоккейный праздник. Ребята — молодцы, сдержали удар, забили хорошие голы. Выиграть в тяжелой борьбе дорогого стоит, это залог развития каждого игрока», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

При этом он добавил, что игра в Москве «уже стала историей».

«Мы готовимся к следующей», — заключил Ротенберг.

Команда из Санкт-Петербурга обыграла на выезде с минимальной разнице в счете (2:1).

СКА и ЦСКА досочно обеспечили себе выход в плей-офф. Питерские армейцы лидируют в Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова занимает шестое место. Кубковая часть чемпионата начнется 1 марта.

Ранее Ротенберг обвинил IIHF в политизированности решения по возвращению Израиля.

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