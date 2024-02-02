Колыванов: Карпин всегда был очень порядочным, желаю ему всего самого хорошего

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поздравил наставника национальной команды Валерия Карпина, которому 2 февраля исполнилось 55 лет.

«Валерий Карпин был всегда очень порядочным, организованным. С ним всегда было приятно провести время, посмеяться. Мы ведь все вместе росли, можно сказать, тренировались в сборной России. Помню, что, как и все мы, на тренировках он выкладывался на все сто. И с годами он своим методам не изменил, поэтому стал одним из знаковых игроков в российском футболе. А теперь стремится к вершинам на тренерском поприще. У него сейчас очень сложная работа и в «Ростове», и в национальной команде. Поэтому хочу пожелать ему только всего самого хорошего и тёплого», — заявил Колыванов RT.

Ранее сообщалось, что Тарханов считает, что главные успехи Карпина в футболе ждут его впереди.