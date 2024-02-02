RT в Telegram
Подпишись

Колыванов: Карпин всегда был очень порядочным, желаю ему всего самого хорошего

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поздравил наставника национальной команды Валерия Карпина, которому 2 февраля исполнилось 55 лет.
Колыванов: Карпин всегда был очень порядочным, желаю ему всего самого хорошего
  • РИА Новости

«Валерий Карпин был всегда очень порядочным, организованным. С ним всегда было приятно провести время, посмеяться. Мы ведь все вместе росли, можно сказать, тренировались в сборной России. Помню, что, как и все мы, на тренировках он выкладывался на все сто. И с годами он своим методам не изменил, поэтому стал одним из знаковых игроков в российском футболе. А теперь стремится к вершинам на тренерском поприще. У него сейчас очень сложная работа и в «Ростове», и в национальной команде. Поэтому хочу пожелать ему только всего самого хорошего и тёплого», — заявил Колыванов RT.

Ранее сообщалось, что Тарханов считает, что главные успехи Карпина в футболе ждут его впереди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить