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Сафонов — о будущем Джикии в «Спартаке»: возможно, его авторитет выше, чем у Абаскаля

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Агент Алексей Сафонов высказался о будущем защитника Георгия Джикии в «Спартаке».
Сафонов — о будущем Джикии в «Спартаке»: возможно, его авторитет выше, чем у Абаскаля
  • РИА Новости

«Во-первых, у «Спартака» сейчас народу на три команды. Во-вторых, вопрос необходимо задавать его агентам. Возможно, одну из сторон не устраивают финансовые условия. Наверное, задержки с продлением контракта возникли не на пустом месте. Футболист-то добротный. Безусловно, он будет востребован в других коллективах. Но если человек большую часть карьеры провёл в одной команде, едва ли он будет уходить в другую ради условных двух копеек. Не вижу в этом смысла. Бывают разные ситуации. Возможно, его авторитет выше, чем у Абаскаля. Тем более «Спартак» исторически не слишком красиво расставался со своими лидерами-россиянами. Тут можно вспомнить и Андрея Тихонова, и Егора Титова, и других звёзд. Там любили «резать мясо по живому», — заявил Сафонов RT.

Ранее Ковтун объяснил, почему Джикия должен вытеснить Дуарте из основы «Спартака».

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