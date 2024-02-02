Колыванов считает, что «Ювентус» навяжет борьбу «Интеру» в Серии А

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 23-го тура итальянской Серии А между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом».

«Нас ждёт очень интересная игра. Значимый матч для всей Италии. В последние годы «Интер» показывает силовую, агрессивную игру. Не думаю, что будет много голов», — приводит слова Колыванова ODDS.

По мнению экс-нападающего, рано говорить о нерадзурри как о будущем чемпионе Италии.

«Борьба в Серии А только начинается», — заявил он.

После 22 туров Серии А «Интер» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу. «Ювентус» набрал 53 очка и располагается на второй строчке.

Встреча команд состоится 4 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнётся в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте возглавит «Милан» по окончании сезона.