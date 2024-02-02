В Госдуме назвали киевское «Динамо» заложником политической ситуации на Украине

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на заявление киевского «Динамо» о том, что российским командам нет места в мировом футболе.

«Команда киевского «Динамо» является известной и уважаемой среди украинских болельщиков, в своё время её любили и в СССР, даже в России у неё были свои поклонники, поэтому удивительно слышать такое. Думаю, что это заявление идёт в первую очередь от руководителей, а не от спортсменов. Мы прекрасно понимаем, что футболистам есть чем заняться, они сконцентрированы на тренировках и матчах. Отвлекаться на такое политическое заявление им ни к чему», — заявил Свищёв RT.

По мнению депутата, киевское «Динамо» стало заложником политической ситуации на Украине.

«Конечно же, это руководство клуба подготовило данную позицию. Но что им ещё остаётся, когда всё, что касается спорта на Украине, находится под жёстким политическим прессингом и цензурой? Заученные статьи и чёткие тексты, отступление от которых сейчас невозможно. К сожалению, это факт. Надеюсь, что коллегам по спортивному цеху это не нравится, но они просто заложники ситуации», — добавил он.

Ранее Cвищёв назвал неожиданной четырёхлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой.