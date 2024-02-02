Свищёв: Латвия ударила по своим спортсменам, запретив соревноваться с россиянами

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.

«Если честно, мне даже жалко Латвию. Я всегда относился к ней очень хорошо, в 1980-е и 1990-е годы я часто туда ездил и путешествовал по стране, но тогда там было развитие и определённые перспективы. Сейчас же картина другая. Половина населения разбежалась по Европе, бизнеса нет, как и промышленности. Коллегам по парламентскому цеху нечем заняться, вот они и забывают о своём государстве.

Таким образом там попытались напомнить о себе, но ударили по своим же спортсменам, запретив им соревноваться с россиянами и белорусами. Но что они будут делать, когда ситуация изменится? Принимать новый закон? Латвийские депутаты пытаются быть в мейнстриме из-за новостей с Украины, но, если честно, выходит коряво», — сказал Свищёв RT.

Ранее Свищёв отреагировал на заявление киевского «Динамо» о том, что российским командам нет места в мировом футболе.