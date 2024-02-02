Вайцеховская — о дисквалификации Валиевой: я бы не стала вешать всех собак на Тутберидзе

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Прочитала с утра очередную порцию размышлений коллег по кейсу Камилы Валиевой. Понятно, что желание найти крайнего велико, но я бы, кстати, не стала вешать всех собак на Этери Тутберидзе. Для кого-то что, было откровением, что в любой неприятной ситуации тренер прилагает массу усилий, чтобы от неё откреститься? Нет, это ещё со времён Юлии Липницкой прослеживалось. И упрекать в этом тренера сейчас как минимум нелогично.

Тем более бессмысленно пытаться постфактум обвинять человека в том, за что в любой нормальной команде отвечает врач. Особенно — конкретно взятого тренера, которая уже десяток лет во всех, пусть редких интервью декларирует: всё, что происходит за пределами льда, её вообще не интересует.

Правильна подобная позиция или нет, вообще другой вопрос. Но вот факт весеннего месячного коммерческого чёса «Шоу Этери Тутберидзе» по городам России лично мне в создавшейся ситуации кажется неприличным, что ли…» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала дисквалификацию Валиевой.