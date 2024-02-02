Степанова недовольна количеством болельщиков на гонках в Тюмени
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«Болельщиков немного. Это вопрос, конечно. В Тюмени обосновались лыжи и биатлон, а болельщики не приезжают. Может, мы в другом регионе побегаем? В Красноярске, например», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».
При этом лыжница отметила, что в городе хороший стадион и созданы все условия для спортсменов.
«В Тюмени были мои первые долгожданные победы на взрослых турнирах. Всегда рада сюда возвращаться», — заявила она.
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 3 по 4 февраля.
Ранее Степанова заявила, что не согласилась бы на нейтральный статус из брезгливости.