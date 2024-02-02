Болельщики «Реала» запустили фейковую новость о трансфере Мбаппе

1 февраля в социальных сетях «Реал Мадрида» появился видеоролик с анонсом подписания контракта с американской транснациональная компания Hewlett-Packard (HP).

Болельщики испанского клуба увидели в ролике намёк на трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе.

Некоторые пользователи социальной сети в комментариях опубликовали фейковые скриншоты тени, где якобы изображена небольшая черепашка.

Напомним, что 25-летнего француза неоднократно сравнивали с черепашкой-ниндзя из знаменитого мультсериала и фильма.

В нынешнем сезоне нападающий забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе объявит об уходе из ПСЖ в феврале.