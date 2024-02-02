Калажоков встретится в титульном поединке с Нушкиным на турнире Top Dog 27

Чемпион лиги Top Dog по кулачным боям в лёгкой весовой категории Кантемир Калажоков проведёт поединок с Иваном Нушкиным.

Бой состоится в Москве 18 февраля в Vegas City Hall в рамках турнира под 27-м номером.

На счету Калажокова восемь побед и ноль поражений. В активе Нушкина четыре победы и ноль поражений.

В соглавном поединке турнира претендент на временное чемпионство Евгений Шишков встретится с Гази Газимагомедовым.

Магомед Магомедов проведёт бой с Артаком Саркисяном, Музарин Мизаушев — с Александром Спицыным.

Ранее сообщалось, что российский боец Роман Копылов подерётся с Энтони Эрнандесом на UFC 298.











