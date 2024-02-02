Калажоков встретится в титульном поединке с Нушкиным на турнире Top Dog 27
Бой состоится в Москве 18 февраля в Vegas City Hall в рамках турнира под 27-м номером.
На счету Калажокова восемь побед и ноль поражений. В активе Нушкина четыре победы и ноль поражений.
В соглавном поединке турнира претендент на временное чемпионство Евгений Шишков встретится с Гази Газимагомедовым.
Магомед Магомедов проведёт бой с Артаком Саркисяном, Музарин Мизаушев — с Александром Спицыным.
Ранее сообщалось, что российский боец Роман Копылов подерётся с Энтони Эрнандесом на UFC 298.