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Калажоков встретится в титульном поединке с Нушкиным на турнире Top Dog 27

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Чемпион лиги Top Dog по кулачным боям в лёгкой весовой категории Кантемир Калажоков проведёт поединок с Иваном Нушкиным.

Бой состоится в Москве 18 февраля в Vegas City Hall в рамках турнира под 27-м номером.

На счету Калажокова восемь побед и ноль поражений. В активе Нушкина четыре победы и ноль поражений.

В соглавном поединке турнира претендент на временное чемпионство Евгений Шишков встретится с Гази Газимагомедовым.

Магомед Магомедов проведёт бой с Артаком Саркисяном, Музарин Мизаушев — с Александром Спицыным.

Ранее сообщалось, что российский боец Роман Копылов подерётся с Энтони Эрнандесом на UFC 298.





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