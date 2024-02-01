«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами», Месси вышел на замену

Саудовский «Аль-Наср» нанёс разгромное поражение североамериканскому «Интер Майами» в товарищеском матче.

Игра в Эр-Рияде завершилась со счётом 6:0 в пользу команды с Аравийского полуострова.

У победителей хет-трик оформил Андерсон Талиска (десятая, 51-я, 73-я минуты). Также отличились Отавио (третья), Эмерик Ляпорт (12-я), Мохаммед Маран (68-я).

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле на 83-й минуте. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду из-за травмы пропустил игру.

Ранее сообщалось, что защитник «Аль-Насра» Лапорт забил со своей половины поля в матче против «Интер Майами».