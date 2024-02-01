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«Бавария» объявила о переходе форварда Сарагосы

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Нападающий испанской «Гранады» Брайан Сарагоса продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии».
«Бавария» объявила о переходе форварда Сарагосы
  • Gettyimages.ru
  • © Angel Martinez

33-кратные чемпионы Германии подписали контракт с 22-летним испанским футболистом зимой 2023 года. Соглашение вступит в силу 1 июля 2024-го. Однако «Бавария» ускорила процесс перехода и взяла игрока в аренду конца текущего сезона, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Transfermarkt оценивает стоимость Сарагосы в €12 млн. Испанец в 21 матче сезона-2023/24 забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» в гостях обыграла «Аугсбург» в чемпионате Германии.





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