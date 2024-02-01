Тягачёв: Россия не участвует в Олимпиаде, потому что не допустили командные виды

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался о неучастии России в Олимпийских играх в Париже.

«Считайте, что мы не участвуем по той причине, что командные виды не допускаются. Армейцы и динамовцы тоже не допускаются. Отдельные спортсмены, которые завоевали право (например, борцы), смогут участвовать в своих видах, но это их личное решение и решение федерации», — цитирует Тягачёва РИА Новости.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.